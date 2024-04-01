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        Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 00:48 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:48
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        Kocaeli'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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