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        Kocaeli'de trafik kazasında 9 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 00:12 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:12
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        Kocaeli'de trafik kazasında 9 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Adem T. (49) idaresindeki 06 N 0608 plakalı otomobil ile Yusuf D. (23) yönetimindeki 41 FD 151 plakalı SUV tipi araç Muallimköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki S.S. (17), E.D. (22), Z.S. (33), C.S. (8), A.S. (5), M.T. (23) ve S.T. (16) yaralandı.

        Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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