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        Gebze'de geri dönüşüm deposunda yangın korkuttu (2)

        YANGINSÖNDÜRÜLDÜKocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle akaryakıt istasyonuna sıçramadan saat 01.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:20 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:25
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        Gebze'de geri dönüşüm deposunda yangın korkuttu (2)
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        YANGINSÖNDÜRÜLDÜ

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle akaryakıt istasyonuna sıçramadan saat 01.30 sıralarında söndürüldü. Depoda soğutma çalışması sürerken, itfaiye yangının çıkış sebebini araştırıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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