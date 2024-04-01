Gebze'de geri dönüşüm deposunda yangın korkuttu (2)
YANGINSÖNDÜRÜLDÜKocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle akaryakıt istasyonuna sıçramadan saat 01.
YANGINSÖNDÜRÜLDÜ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle akaryakıt istasyonuna sıçramadan saat 01.30 sıralarında söndürüldü. Depoda soğutma çalışması sürerken, itfaiye yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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