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        Kocaeli'de plastik su tankı üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik su tankı imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 12:57 Güncelleme: 01.04.2024 - 12:57
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        Kocaeli'de plastik su tankı üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik su tankı imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şekerpınar Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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