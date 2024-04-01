Kocaeli'de plastik su tankı üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik su tankı imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik su tankı imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şekerpınar Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.
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