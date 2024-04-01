"Nermin Abla" öncülüğünde güç birliği yapan kadınlar el işi ürünler üretiyor

SEFA TETİK/MELİH PALAS - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kiraladığı dükkanla ev hanımlarına el işi ürünlerini pazarlama imkanı sunan Nermin Ürgen, ürünleri İstanbul'daki toptancılara satarak mahalledeki kadınların aile bütçesine katkı sağlamasına yardımcı oluyor.

Kayacık Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi 62 yaşındaki Ürgen, çalıştığı fabrikadan emekli olduktan sonra uzun süre yaptığı pazarcılığı geçirdiği iş kazası nedeniyle bıraktı.

Muhitinde bir apartmanın zemin katını kiralayarak el işi örgüler yapmaya başlayan Ürgen, yakını ve mahalledeki kadınları zamanla yanına almaya başladı.

Bu kadar kişiye ulaşmanın kolay olmadığını dile getiren Ürgen, "Kimsenin 1 lirasını üzerime geçirmem, toptancıdan aldığım parayı hemen kadınlara dağıtırım. Dükkandan malzemenin dağıtımını yapıyoruz. 10-15 günde malzemeyi burada toplayıp kontrol ediyorum ve toptancıya teslim ediyorum." diye konuştu.

Ürgen, kiraladıkları dükkanın terapi merkezi gibi olduğuna değinerek, "Herkes buraya geliyor, el işini yapıyor, sohbet ediyor. Paramızı kazanıyoruz ama asıl amacımız dostluk, ben herkesin gönlüne dokunmak istiyorum. Yaşlılara her geldiğinde iş yok demek istemiyorum, ben yapmayayım onlar yapıp para kazansın. Torununa, oğluna veya kızına bakıyorlar. Çok büyük paralar kazanmıyoruz ama herkes acil ihtiyacını görüyor." şeklinde konuştu.

Daha büyük bir iş yerinde talepleri daha kolay karşılayabileceklerini anlatan Ürgen, destek verilmesi sayesinde bu işi büyüterek daha fazla kadına yardımcı olmak istediğini kaydetti.