Kocaeli'de trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kaza sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kaza sonrası çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.
İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde seyreden 41 P 3990 plakalı işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler arasında tartışma çıktı.
Kaza yerine gelen servis sürücüsünün kardeşinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda otomobil sürücüsü, Volkan D. ile kardeşi Alkan D'yi tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olay yerinde kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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