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        Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan taraftara destek çağrısı:

        Kocaelispor Başkanı Recep Durul, hala şampiyonluk iddialarının devam ettiğini belirterek, taraftarlara takımlarını destekleme çağırısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:51 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:51
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        Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan taraftara destek çağrısı:
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        Kocaelispor Başkanı Recep Durul, hala şampiyonluk iddialarının devam ettiğini belirterek, taraftarlara takımlarını destekleme çağırısı yaptı.

        Durul, yarın Göztepe ile oynanacak maç öncesi Kocaeli Stadyumu'nda düzenlediği toplantısında, camia olarak yine zorlu bir maçın eşiğinde olduklarını, takımın son haftalarda beklenen performansı gösterememesinin yönetimi derin şekilde üzdüğünü söyledi.

        Futbolun doğası gereği zaferler ve başarılar olduğu gibi bazı dönemlerde kayıplar ve başarısızlıklar da yaşanabildiğini anlatan Durul, hala şampiyonluk şansı devam eden takımın buradan daha da güçlenerek çıkacağına inandığını dile getirdi.

        Durul, yarın oynayacakları Göztepe maçının Kocaelispor için dönüm noktası olacağını vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:

        "Zaman, büyük Kocaelispor camiası olarak birlik ve beraberlik içinde kenetlenme zamanıdır. Şehrimizin yönetenlerine, değerlerini, dinamiklerini, aktörlerini, paydaşlarını, iş, spor, siyaset ve sivil toplum kurumlarının değerli katılımcılarına, yeşil siyahlı renklere ve kulübümüzün sembolü armamıza gönül veren taraftarlarımıza sesleniyorum. Stada gelelim, 12. adam olarak oyuna dahil olalım. Arma aşkına, sevdamıza sahip çıkalım ve Kocaelispor'un yeniden yükselişine hep birlikte itici bir güç oluşturarak şahitlik edelim."

        Kocaelispor taraftarının genlerinde başarı içgüdüsü bulunduğuna değinen Durul, "Bu maç sadece bir oyundan ibaret olmayacak. Aynı zamanda yeniden kenetlenerek birlik ve beraberliğimizi de pekiştirecek tarihi bir mücadele olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Durul, stada ulaşımı kolaylaştıracak yeni yoldaki yapım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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