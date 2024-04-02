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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 1395 oy farkla seçimi kaybeden CHP'lilerin itirazı reddedildi

        KOCAELİ'de resmi olmayan sonuçlara göre 1395 oy farkla belediye başkanlığını AK Parti'nin kazandığı Körfez ilçesinde CHP, sandıkların tamamına itiraz etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 09:31 Güncelleme: 02.04.2024 - 09:35
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 1395 oy farkla seçimi kaybeden CHP'lilerin itirazı reddedildi
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        KOCAELİ'de resmi olmayan sonuçlara göre 1395 oy farkla belediye başkanlığını AK Parti’nin kazandığı Körfez ilçesinde CHP, sandıkların tamamına itiraz etti. İtirazları değerlendiren İlçe Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması talebini reddetti. CHP, kararı il seçim kuruluna taşıyacak.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti adayı Şener Söğüt, kesin olmayan sonuçlara göre, en yakın rakibi CHP’li Tayfun Balıkçı’nın önünde 1395 oy farkla seçimi kazanıp, belediye başkanı oldu. CHP, sonuçların açıklanmasının ardından ilçedeki 399 sandığın tamamına itiraz etti. Toplam 5 bin 73 oyun geçersiz sayıldığı ilçede İlçe Seçim Kurulu itirazları değerlendirip, reddine karar verdi.

        'HİÇBİR MÜCADELEDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

        Milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri ve avukatlar ile ilçe seçim kuruluna giden CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İl Seçim Kurulu'na giderek itiraz dilekçesini sunacaklarını duyurdu. Sarı, paylaşımında, "Körfez İlçe Seçim Kuruluna yaptığımız itiraz reddedildi. Her ne olursa olsun halkımızın seçim iradesinde şaibelere yer bırakmayacağız. Bunun için de yarın İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçemizi sunacağız. Hakkımız olanı almak için hiçbir mücadeleden geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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