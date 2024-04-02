Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 1395 oy farkla seçimi kaybeden CHP'lilerin itirazı reddedildi

KOCAELİ'de resmi olmayan sonuçlara göre 1395 oy farkla belediye başkanlığını AK Parti’nin kazandığı Körfez ilçesinde CHP, sandıkların tamamına itiraz etti. İtirazları değerlendiren İlçe Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması talebini reddetti. CHP, kararı il seçim kuruluna taşıyacak.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti adayı Şener Söğüt, kesin olmayan sonuçlara göre, en yakın rakibi CHP’li Tayfun Balıkçı’nın önünde 1395 oy farkla seçimi kazanıp, belediye başkanı oldu. CHP, sonuçların açıklanmasının ardından ilçedeki 399 sandığın tamamına itiraz etti. Toplam 5 bin 73 oyun geçersiz sayıldığı ilçede İlçe Seçim Kurulu itirazları değerlendirip, reddine karar verdi.