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        Anadolu Otoyolu'nda 3 kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:59 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:59
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        Anadolu Otoyolu'nda 3 kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım aksadı.

        Anadolu Otoyolu İstanbul İstikameti Güzeltepe Viyadüğü'nde, Alaattin E. idaresindeki 41 F 6272 plakalı kamyon, Yakup Yaman yönetimindeki 34 YY 1980 plakalı kamyon ve Pir Ö, kontrolündeki 61 K 14166 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle Alaattin E. idaresindeki yapı malzemesi yüklü kamyon devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri hafif yaralanan Alaattin E'yi ayakta tedavi etti.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, tek şeritten verilmeye başlandı. Güzergahta araç kuyrukları oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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