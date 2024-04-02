Kocaeli'de motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Önceki gün Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde Ebubekir Özdemir'in (15) kullandığı motosiklete, aynı yönde giden ve sokağa girmek için sağa dönen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özdemir, kazada hayatını kaybetti.
Kaza yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsü M.E.K'nin polis ekiplerince yakalandığı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza görüntülerinde, çarpışmanın ardından yere savrulan motosikletin yol kenarındaki yön tabelasına çarparak durması ve çevredekilerin yerde hareketsiz duran motosiklet sürücüsünün yardımına koşması yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.