Kocaeli'de motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında

Önceki gün Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde Ebubekir Özdemir'in (15) kullandığı motosiklete, aynı yönde giden ve sokağa girmek için sağa dönen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özdemir, kazada hayatını kaybetti.

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