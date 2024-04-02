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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

        Kocaeli'de 34 bin 424 seçmenin oy kullandığı 179 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayımı için Kandıra İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 18:36 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:36
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
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        Kocaeli'de 34 bin 424 seçmenin oy kullandığı 179 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayımı için Kandıra İlçe Seçim Kuruluna itiraz edildi.

        Bağımsız aday Cengiz Kan, İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesini teslim etti.

        Kan, yaptığı açıklamada, tüm sandıklardaki geçersiz 2 bin 906 oy pusulasının yeniden sayılmasını talep ettiklerini ve sayımın sonuçları etkileyebileceğini ifade etti. Cengiz Kan ayrıca, bazı sandıklarda memur üye bulunmadığını da iddia etti.

        Kesin olmayan sonuçlara göre Kandıra Belediye Başkanlığına 10 bin 745 oyla AK Parti'nin adayı Erol Ölmez seçilmiş, bağımsız aday Cengiz Kan ise 9 bin 860 oy almıştı.​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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