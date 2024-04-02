Kocaeli'de temizlediği tabancası ateş alan askeri personel yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, temizliğini yaptığı tabancası ateş alan askeri personel yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, temizliğini yaptığı tabancası ateş alan askeri personel yaralandı.
Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi'nde yaşayan askeri personel S.K'nin tabancası, temizlediği sırada kazara ateş aldı, S.K. bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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