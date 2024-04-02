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        Kocaeli'de yolculara kötü davranan midibüs şoförünün ehliyetine el konuldu

        Kocaeli'de toplu taşımacılık yapılan midibüste yolculara kötü davranan şoförünün ehliyetine el konuldu, araç da bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 19:58 Güncelleme: 02.04.2024 - 19:58
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        Kocaeli'de yolculara kötü davranan midibüs şoförünün ehliyetine el konuldu
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        Kocaeli'de toplu taşımacılık yapılan midibüste yolculara kötü davranan şoförünün ehliyetine el konuldu, araç da bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

        İzmit ile Kartepe arasında özel halk midibüsü olarak toplu taşımacılıkta kullanılan 41 J 2085 plakalı aracın sürücüsü A.K, 30 Mart'ta D-100 kara yolundaki Valilik durağında bebek arabasıyla araca binen bir kadından arabayı katlamasını istedi.

        Bebek arabasının katlanmadığını söyleyen kadın ile sürücü arasında tartışma çıktı. A.K'nin bebek arabasıyla açık şekilde seyahat edilmesine müsaade etmemesi üzerine kadın midibüsten indi.

        Bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, A.K'nin araçtan inen kadın ve yanındakilere "Yürü, pislikler" diye bağırması yer aldı.

        Dün de aynı sürücünün seyir halindeyken telefonla konuştuğu için kendisini uyaran bir yolcuyla tartıştığı anlara ilişkin başka bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

        Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücü A.K. hakkında işlem başlattı. Bu çerçevede A.K'nin ehliyetine el konuldu, araç ise bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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