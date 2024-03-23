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        Ekip otosunun bariyere çarptığı kazada 2 polis yaralandı

        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi TEM yolunda, trafik polisi otosunun bariyerlere çarptığı kazada, araçta sıkışan 2 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 22:24 Güncelleme: 23.03.2024 - 22:30
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        Ekip otosunun bariyere çarptığı kazada 2 polis yaralandı
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        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi TEM yolunda, trafik polisi otosunun bariyerlere çarptığı kazada, araçta sıkışan 2 polis memuru yaralandı. 

        Kaza, akşam saatlerinde Dilovası ilçesi TEM yolu İstanbul istikameti Dilovası rampası mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine ilerleyen trafik polisi otosu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, ismi öğrenilemeyen 2 polis memuru araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile meslektaşları araçta sıkışan 2 polis memurunu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kurtarma çalışması sırasında, bir polisi memuru yaralı haldeki meslektaşının gözüne ışık gelmemesi için polis şapkasıyla yüzünü kapattı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı polisler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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