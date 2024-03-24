Gişenin beton banketine çarpan otomobilin sürücüsü öldü (2)
SÜRÜCÜHAYATINI KAYBETTİKuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri'nde saat 18.
SÜRÜCÜHAYATINI KAYBETTİ
Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri'nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada ağır yaralanan Samet Yılmaz (26), kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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