Kocaeli'de deprem riski nedeniyle yıkılan ilkokul, hayırsever aile tarafından yaptırılacak

Kocaeli'nin Derince ilçesinde deprem riski nedeniyle yıkılan 18 derslikli ilkokulun hayırsever aile tarafından 35 derslikli olarak yeniden inşası için protokol imzalandı.

Koruma Şirketler Grubu'nun yaptıracağı okul için Kocaeli Valiliği'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Seddar Yavuz, mübarek ramazan gününde yapılacak en güzel hayırlardan birinin eğitime yönelik yatırım olduğunu belirtti.

Yavuz, son 4 yıldır kentte birçok eğitim kurumunun yenilendiğini, "yaklaşan ya da muhtemel Marmara Depremi'ne" eğitim kurumlarını hazırlamaya devam ettiklerini anlattı.

Bu kapsamda 29 okulun yıkımının gerçekleştiğini bildiren Yavuz, yıkılan binaların yapım çalışmalarının Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin katkılarıyla sürdürüldüğünü aktardı.

Yavuz, Derince'de 1961 ve 1992 yıllarında iki blok olarak yapılan Çınarlı İlkokulunun yıkıldığına değinerek, daha önce birçok alanda önemli yardımlar yapan Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ile yeni okul inşası için görüştüğünü kaydetti.

Aracı ailesine bugüne kadar kente yaptığı hayırlar, hizmetler ve yatırımlardan dolayı teşekkür eden Yavuz, "Eğitim kurumunun aziz milletimize, Derinceli kardeşlerimize hayırlı uğurlu olması diliyorum. En büyük hayrı, ülkemizin geleceği ve teminatı olacağını düşündüğümüz evlatlarımıza yapılan yatırım olarak nitelendiriyorum." dedi.