TEM'de, TIR şarampole devrildi: 1 ölü

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, şarampole devrildi. Kazada TIR sürücüsü Şaban Yılmaz (57), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Şaban Yılmaz idaresindeki 47 KJ 427 plakalı konteyner yüklü TIR, Çınarlıdere Viyadüğü girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü Şaban Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri vinçle aracı kaldırdı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Yılmaz'ın cansız bedeni de araçtan çıkarıldı. Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.