Kocaeli'de sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Başiskele Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dükkanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler bitişikteki iş yerlerine sıçradı.

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