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        Kocaeli'de sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sanayi sitesindeki dükkanda çıkan ve çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 21:02 Güncelleme: 25.03.2024 - 21:02
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        Kocaeli'de sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sanayi sitesindeki dükkanda çıkan ve çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

        Başiskele Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dükkanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler bitişikteki iş yerlerine sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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