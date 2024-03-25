GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de sanayi sitesinde çıkan yangında 1 kişi öldü

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve diğer birimlerin süratle olaya müdahale ederek yangını söndürdüğünü, yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Başiskele Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan geri dönüşüm deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler bitişikteki 4 iş yerine sıçradı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sanayi sitesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan ve çevredeki 4 iş yerine sıçrayan yangında 1 kişi öldü.

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