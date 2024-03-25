Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın 5 işyerine sıçradı

KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm deposunda çıkan yangında alevler bitişikteki 5 işyerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın bir saatte kontrol altına alınırken, geri dönüşüm tesisi ile 5 iş yerinde büyük hasar meydana geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan geri dönüşüm deposunda çıktı. Depoda başlayan yangının büyümesinin ardından alevler bitişiğinde bulunan işyerlerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Kocaeli İtfaiyesi 24 araç ve 71 personelle yangına müdahale etti. Geri dönüşüm deposu ile 5 işyerindeki yangın ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında geri dönüşüm tesisi ile 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.