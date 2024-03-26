Darıca Belediye Başkanı Bıyık, teleferik projesini anlattı

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı "Darıca Millet Bahçesi Teleferik Projesi"ni tanıttı.

AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, alternatif ulaşım sağlama ve ilçenin marka değerini arttırmak için günlük 10 bin yolcu taşıma kapasiteli teleferik inşa edilmesi planlanıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bıyık, ilk günden itibaren vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı kendilerine prensip edindiklerini, bir sonraki dönemde de aynı anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.