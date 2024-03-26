Darıca Belediye Başkanı Bıyık, teleferik projesini anlattı
Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı "Darıca Millet Bahçesi Teleferik Projesi"ni tanıttı.
Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı "Darıca Millet Bahçesi Teleferik Projesi"ni tanıttı.
AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, alternatif ulaşım sağlama ve ilçenin marka değerini arttırmak için günlük 10 bin yolcu taşıma kapasiteli teleferik inşa edilmesi planlanıyor.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Bıyık, ilk günden itibaren vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı kendilerine prensip edindiklerini, bir sonraki dönemde de aynı anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Projenin ilçeye prestij katacağına değinen Bıyık, ulaşım aracının uzunluğunun 840 metre, günlük yolcu taşıma kapasitesinin de 10 bin olacağını aktardı.
Bıyık, teleferiğin aynı zamanda alternatif ulaşım aracı olacağını anlatarak, şunları kaydetti:
"Darıca'mızın marka değerini arttıracak, ilçemize değer katacak projeleri hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde ilçemize değer katacak projelerden biri de Darıca Millet Bahçesi Teleferik projesi olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle inşa edeceğimiz teleferik projesiyle, hem alternatifi ulaşım sağlayacağız hem de Darıca'ya prestij katacak projeyi hayata geçireceğiz. Darıca'mızın turizmine de katkı sağlayacak proje olacak."
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