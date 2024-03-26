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        Kocaeli'de öğrencilerin çizdiği atık temalı resimler çöp kamyonlarına yapıştırıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerin çizdiği atık temalı resimler çöp kamyonlarına yapıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:14 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:14
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        Kocaeli'de öğrencilerin çizdiği atık temalı resimler çöp kamyonlarına yapıştırıldı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerin çizdiği atık temalı resimler çöp kamyonlarına yapıştırıldı.

        Gebze Belediyesince "Temizlik Her Yerde" projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik "çöp" temalı resim yarışması düzenlendi. Yarışmada birinci ve ikinci olan resimler, çöp kamyonlarına yapıştırıldı.

        Proje kapsamında ilçede dolaşacak çöp kamyonlarıyla çevre konusunda duyarlılık oluşturulması hedefleniyor.

        Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çevre farkındalığı için hayata geçirdikleri proje kapsamında resim yarışması düzenlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

        "İlk 3'e giren arkadaşlarımızı belirleyerek onları da ödüllendirdik. Ana gayemiz çevremizi temiz tutalım, yaşanabilir bir çevreyi hep birlikte oluşturmaya gayet edelim. Bunu da gelecek nesillere tertemiz bir dünya bırakalım diye mücadele ediyoruz. Bu nedenle de çöp araçlarımıza birince ve ikinci olan öğrencilerimizin resimlerini giydirdik. Onlar sayesinde her yerde farkındalığı sağlamış olacağız. Onların yüreklerine sağlık. Biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve 'Her yerde Temizlik" kampanyamıza devam edeceğiz."

        Resim yarışmasında birinci olan Göksü Karakuş, yarışmaya katılmanın kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

        Yarışmanın sonuçlarını heyecanla beklediğini aktaran Karakuş,"Çocukları mutlu etmek oldukça kolay. Bu yarışmaya katılmak ve resmi çizerken yaşadığım duygular, beni mutlu etmeye yetti. Ödül kazanmak gerçekten önemli değil. Bu süreçten gerçekten mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

        Dereceye giren resimlerin sahiplerine ödülleri, belediye toplantı salonunda düzenlenen törenle takdim edildi. Ayrıca katılımcılar, çöp kamyonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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