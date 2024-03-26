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        Kocaeli'de doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 18:05 Güncelleme: 26.03.2024 - 18:05
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        Kocaeli'de doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Emek Mahallesi Cevher Sokak'ta bir apartmanın giriş katında, doğal gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonrası dairede yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Patlamada Eren Ş. yaralandı, apartman sakinlerinden 3 kişi de dumandan etkilendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi, park halindeki 1 otomobil de zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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