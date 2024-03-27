Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki çocuk öldü

Çevredeki bir araçla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde kız arkadaşıyla oturan Kadem Can Ç. (16) yanlarına gelen E.K.D. (20) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

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