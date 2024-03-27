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        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki çocuk öldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 00:50 Güncelleme: 27.03.2024 - 00:50
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        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki çocuk öldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde kız arkadaşıyla oturan Kadem Can Ç. (16) yanlarına gelen E.K.D. (20) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kadem Can Ç. silahla göğsünden yaralandı.

        Çevredeki bir araçla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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