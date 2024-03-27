AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş, Gündoğdu Parkı projesini anlattı

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, seçim çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın, tüm ilçelerde olduğu gibi İzmit'te de Tutuş ile birçok ortak proje ürettiği belirtildi.

Büyükakın ve Tutuş'un yeni dönemdeki ortak projesi olan İzmit Gündoğdu Parkı'nın, bölgenin cazibesini artıracağı vurgulanan açıklamada, projenin 33 dönüm alanda hayat bulacağı bildirildi.