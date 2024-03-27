Kocaeli'de Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
KOCAELİAA)- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Yeni Cuma Camisi'nde ikindi namazına gelen cemaat, Sakal-ı Şerif'i görmek için camide yoğunluk oluşturdu.
Sandukadan çıkarılan 40 katlı örtüyle sarılı cam tüpteki Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirilerek sırayla cemaate gösterildi.
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