Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        AK Parti'nin Kocaeli mitingi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Cumhur İttifakı'nın yanındaymış gibi gözüküp, ittifaka zarar vermek niyetiyle çeşitli şehirlerde aday gösteren partiler var. Bu partiler de Cumhur İttifakı'na, AK Parti belediyeciliğine zarar vermenin dışında hiçbir şey vadetmiyorlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 17:42 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'nin Kocaeli mitingi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Cumhur İttifakı'nın yanındaymış gibi gözüküp, ittifaka zarar vermek niyetiyle çeşitli şehirlerde aday gösteren partiler var. Bu partiler de Cumhur İttifakı'na, AK Parti belediyeciliğine zarar vermenin dışında hiçbir şey vadetmiyorlar." dedi.

        Yalçın, AK Parti'nin Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin dört bir tarafında belediyecilik vaatlerini anlattıklarını söyledi.

        "Cumhuriyet Halk Partisinin adayları başta olmak üzere muhalefet adaylarının kendi aralarındaki kayıkçı kavgasının dışında vatandaşa herhangi bir şey vadetmediğini" belirten Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde küresel aktör olacak Türkiye'yi inşa etmeye çalıştıklarını anlattı.

        Yalçın, bu inşa faaliyeti çerçevesinde Türkiye'nin silah sistemlerini üretmeye başladığını, gayrisafi milli hasılasını yüksek seviyelere çektiğini, dış politika, güvenlik gibi öncelikli meselelerinin her birini teker teker çözdüğünü dile getirdi.

        Aynı yolda şehirlerin de "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna uygun hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Kocaeli'de bu anlamda hiçbir sıkıntı görmedik. Kocaeli bu zamana kadar gerçek belediyeciliğin en iyi örnekleriyle karşılaştı. İnşallah üç gün sonra yine sandıktan AK Parti adayımız çıkacak ve Kocaeli yine hak ettiği hizmetin en güzeline sahip olacak." diye konuştu.

        Yalçın, seçim sürecinde bir sürü konunun gündeme geldiğine işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Kimisi ekonomik meseleler üzerinden AK Parti'yi yıpratmaya çalışabilir. Kimisi siyasi polemikler üzerinden belediye başkanlığı yarışı yürütmeye çalışıyor ancak biz ilk günden bu yana hizmet etmenin dışında, icraat belediyeciliği dışında hiçbir meseleyi gündemimize almadık. Bir de Cumhur İttifakı'nın yanındaymış gibi gözüküp, ittifaka zarar vermek niyetiyle çeşitli şehirlerde aday gösteren partiler var. Bu partiler de Cumhur İttifakı'na, AK Parti belediyeciliğine zarar vermenin dışında hiçbir şey vadetmiyorlar."

        - "31 Mart’ta sandıkları patlatacağız"

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da muhalefetin konuştuğunu, kendilerinin ise her zaman hizmet ürettiklerini ifade etti.

        Kocaeli’nin, her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu ve sonuna kadar da olacağını anlatan Büyükakın, "31 Mart’ta sandıkları patlatacağız." dedi.

        AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, tüm teşkilatlarıyla sahada olduklarını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçede seçimi kazanacaklarına inandığını söyledi.

        Sandığa katılımı en yüksek seviyede gerçekleştirmenin sorumlulukları olduğunun altını çizen Talus, "Sandıkta her oyu koruyacağız. İnşallah 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da mobbing cinayeti!
        İstanbul'da mobbing cinayeti!
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cenazede talihsiz olay
        Cenazede talihsiz olay
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Eşini kalbinden bıçaklayan caniden şoke eden savunma!
        Eşini kalbinden bıçaklayan caniden şoke eden savunma!
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Seyahat ya Resulallah
        Seyahat ya Resulallah
        Trump'ın kampanyası için satışa koyduğu ürünler gündem oldu
        Trump'ın kampanyası için satışa koyduğu ürünler gündem oldu
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        Beckham'ların ultra lüks tatili
        Milei, Petro'ya "terörist" dedi
        Milei, Petro'ya "terörist" dedi
        Burnun büyüklüğünü annenin hamilelikte yedikleri belirliyor
        Burnun büyüklüğünü annenin hamilelikte yedikleri belirliyor
        Icardi kariyer rekorunun peşinde!
        Icardi kariyer rekorunun peşinde!
        Yabancıdan borsada 3.5 ayın en yüksek alımı
        Yabancıdan borsada 3.5 ayın en yüksek alımı
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Simpsonlar'ın kehaneti yine mi tuttu?
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Beşiktaş'ta "U dönüşü" faciası: Semanur yaşam mücadelesi veriyor
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıra...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıra...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kocaeli mitingi...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kocaeli mitingi...
        5 kişinin öldüğü kazada şoför ağlayarak ifade verip ev hapsi istedi, mahkem...
        5 kişinin öldüğü kazada şoför ağlayarak ifade verip ev hapsi istedi, mahkem...
        Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasına ilişkin 7 sanığın yarg...
        Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasına ilişkin 7 sanığın yarg...
        Kavga ettiği ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü (3)
        Kavga ettiği ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü (3)
        Ocak Partisi İstanbul adayını çekerek Murat Kurum'a desteğini açıkladı
        Ocak Partisi İstanbul adayını çekerek Murat Kurum'a desteğini açıkladı