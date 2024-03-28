AK Parti'nin Kocaeli mitingi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Cumhur İttifakı'nın yanındaymış gibi gözüküp, ittifaka zarar vermek niyetiyle çeşitli şehirlerde aday gösteren partiler var. Bu partiler de Cumhur İttifakı'na, AK Parti belediyeciliğine zarar vermenin dışında hiçbir şey vadetmiyorlar." dedi.

Yalçın, AK Parti'nin Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin dört bir tarafında belediyecilik vaatlerini anlattıklarını söyledi.

"Cumhuriyet Halk Partisinin adayları başta olmak üzere muhalefet adaylarının kendi aralarındaki kayıkçı kavgasının dışında vatandaşa herhangi bir şey vadetmediğini" belirten Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde küresel aktör olacak Türkiye'yi inşa etmeye çalıştıklarını anlattı. Yalçın, bu inşa faaliyeti çerçevesinde Türkiye'nin silah sistemlerini üretmeye başladığını, gayrisafi milli hasılasını yüksek seviyelere çektiğini, dış politika, güvenlik gibi öncelikli meselelerinin her birini teker teker çözdüğünü dile getirdi.

Aynı yolda şehirlerin de "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna uygun hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Kocaeli'de bu anlamda hiçbir sıkıntı görmedik. Kocaeli bu zamana kadar gerçek belediyeciliğin en iyi örnekleriyle karşılaştı. İnşallah üç gün sonra yine sandıktan AK Parti adayımız çıkacak ve Kocaeli yine hak ettiği hizmetin en güzeline sahip olacak." diye konuştu. Yalçın, seçim sürecinde bir sürü konunun gündeme geldiğine işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kimisi ekonomik meseleler üzerinden AK Parti'yi yıpratmaya çalışabilir. Kimisi siyasi polemikler üzerinden belediye başkanlığı yarışı yürütmeye çalışıyor ancak biz ilk günden bu yana hizmet etmenin dışında, icraat belediyeciliği dışında hiçbir meseleyi gündemimize almadık. Bir de Cumhur İttifakı'nın yanındaymış gibi gözüküp, ittifaka zarar vermek niyetiyle çeşitli şehirlerde aday gösteren partiler var. Bu partiler de Cumhur İttifakı'na, AK Parti belediyeciliğine zarar vermenin dışında hiçbir şey vadetmiyorlar."

- "31 Mart’ta sandıkları patlatacağız" Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da muhalefetin konuştuğunu, kendilerinin ise her zaman hizmet ürettiklerini ifade etti. Kocaeli’nin, her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu ve sonuna kadar da olacağını anlatan Büyükakın, "31 Mart’ta sandıkları patlatacağız." dedi. AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, tüm teşkilatlarıyla sahada olduklarını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçede seçimi kazanacaklarına inandığını söyledi.