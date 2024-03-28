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        5 kişinin öldüğü kazada şoför ağlayarak ifade verip ev hapsi istedi, mahkeme talebi reddetti

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde servis midibüsünün yayaya çarpıp köprüden dereye devrildiği, 4'ü öğrenci, 5 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin tutuklu yargılanan servis midibüsü sürücüsü Mehmet Özdemir, ağlayarak savunma yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:48 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:50
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        5 kişinin öldüğü kazada şoför ağlayarak ifade verip ev hapsi istedi, mahkeme talebi reddetti
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde servis midibüsünün yayaya çarpıp köprüden dereye devrildiği, 4’ü öğrenci, 5 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin tutuklu yargılanan servis midibüsü sürücüsü Mehmet Özdemir, ağlayarak savunma yaptı. Özdemir, kaza nedeniyle vicdan azabı çektiğini belirterek mağdur yakınlarından özür diledi ve hakkında ev hapsi kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Kaza, 9 Kasım 2021'de Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Fikri Altıokka Caddesi'de meydana geldi. Mehmet Özdemir'in kullandığı 41 P 0860 plakalı öğrenci servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptıktan sonra köprüden dereye devrildi. Kazada Birsen Giriş ile midibüsteki öğrenciler Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı, Rabia Üst ve Ege Yılmaz hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Özdemir'in sağ bacağı ise hastanede kesildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Özdemir, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. ‘Basit yaralama, ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, kullanma ve sağlama’ suçlarından 5 ayrı suç kaydı bulunan ve kaza sırasında da uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu belirlenen Özdemir hakkında Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        MAHKEMEDE AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI

        Davanın 8’inci duruşması bugün Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, SEGBİS aracılığıyla, tutuklu bulunduğu cezaevinden katılan Mehmet Özdemir, savunma yaptığı sırada ağlayarak vicdan azabı çektiğini söyledi. Özdemir, “Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa diliyorum. Çok üzgünüm, çok büyük vicdan azabı çekiyorum. Tahliyemi ve ev hapsi kararı verilmesini talep ediyorum” dedi.

        KAZA YAPAN ARACI DENETLEYEN ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETMİŞ

        Duruşmada servis midibüsünün öğrencileri götürdüğü Gebze Emlak Konut Anadolu Lisesi'nde öğretmen olan Şenol B. de tanık olarak dinlendi. Şenol B., kazayı yapan servis midibüsünün denetimlerini yapan öğretmen Soner Asan’ın sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade etti. Şenol B., “Aracı kim denetlediyse ilk imzayı o öğretmenimiz atıyordu. Bu aracın denetimini Soner hocamız yaptı. Ayrıca benim bildiğim kadarıyla da araçları denetledikten sonra bizim işlem yapma hükümlülüğümüz yoktur" diye konuştu.

        KOMİSYONDAKİ ÖĞRETMENLER, DENETİMLERLE İLGİLİ EĞİTİM ALMAMIŞ

        Tanık olarak dinlenen lisenin Müdür Yardımcısı İbrahim Ali Ç. ise servis midibüslerini denetleme görevi olan öğretmenlerin bu konuyla ilgili herhangi bir yetkili kurum tarafından eğitime tabi tutulmadıklarını söyledi.

        Mahkeme heyeti, midibüs sürücüsü Mehmet Özdemir’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, yeni tanıkların dinlenmesi ve dosya kapsamındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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