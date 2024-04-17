Kocaeli'de bir kişi sokakta ölü bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.
Karabaş Mahallesi Şehit Musa Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Çelik O. (25) olduğu tespit edildi.
Vücudunda yara izine rastlanmayan Ocakoğlu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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