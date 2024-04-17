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        Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:17 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:17
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        Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Sokak'ta 4 katlı apartmanın çatısından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın çatıda hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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