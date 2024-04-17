Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Sokak'ta 4 katlı apartmanın çatısından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın çatıda hasara yol açtı.
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