Kocaeli'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

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