Motosikletle gelip park halindeki 2 aracı kurşunladılar

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde motosikletle gelen iki şüpheli, caddede park halindeki hafif ticari araç ile otomobili kurşunlayarak kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, Reşat Nuri Güntekin Caddesi’nde meydana geldi. Motosikletiyle gelen iki şüpheli caddede park halindeki 34 BBE 068 plakalı otomobil ile 41 YU 112 plakalı hafif ticari araca kurşun yağdırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede iki araçta kurşun izlerine rastlanırken, olay yerinde 11 boş mermi kovanı bulundu.