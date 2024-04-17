Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Motosikletle gelip park halindeki 2 aracı kurşunladılar

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde motosikletle gelen iki şüpheli, caddede park halindeki hafif ticari araç ile otomobili kurşunlayarak kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 09:35 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletle gelip park halindeki 2 aracı kurşunladılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde motosikletle gelen iki şüpheli, caddede park halindeki hafif ticari araç ile otomobili kurşunlayarak kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, Reşat Nuri Güntekin Caddesi’nde meydana geldi. Motosikletiyle gelen iki şüpheli caddede park halindeki 34 BBE 068 plakalı otomobil ile 41 YU 112 plakalı hafif ticari araca kurşun yağdırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede iki araçta kurşun izlerine rastlanırken, olay yerinde 11 boş mermi kovanı bulundu.

        Polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        Balıkesir'in atlı profesörü
        Balıkesir'in atlı profesörü
        Teleferik enkazı havadan görüntülendi
        Teleferik enkazı havadan görüntülendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        Önce lodos sonra sağanak
        Önce lodos sonra sağanak
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Rönesans halka arzdan 4.5 milyar lira kaynak bekliyor
        Rönesans halka arzdan 4.5 milyar lira kaynak bekliyor
        Artvin'de çöp sahasında yangın
        Artvin'de çöp sahasında yangın
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de bir kişi kardeşi tarafından tüfekle yaralandı
        Kocaeli'de bir kişi kardeşi tarafından tüfekle yaralandı
        Traktördeki çamuru temizlemek isterken gölette mahsur kaldı
        Traktördeki çamuru temizlemek isterken gölette mahsur kaldı
        Kocaeli'de traktörünü yıkamak için girdiği gölette mahsur kalan kişi kurtar...
        Kocaeli'de traktörünü yıkamak için girdiği gölette mahsur kalan kişi kurtar...
        Ters yöne giren ehliyetsiz sürücü TIR'la bariyer arasına sıkışarak durdu
        Ters yöne giren ehliyetsiz sürücü TIR'la bariyer arasına sıkışarak durdu
        Başiskele'de Turizm Haftası etkinliği
        Başiskele'de Turizm Haftası etkinliği
        8 katlı binanın giriş katındaki depoda yangın
        8 katlı binanın giriş katındaki depoda yangın