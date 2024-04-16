Kocaeli'de bir kişi kardeşi tarafından tüfekle yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kardeşi tarafından tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kardeşi tarafından tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Doğancılı Mahallesi'ndeki bir arazide Selim İ. ile ağabeyi Adnan İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Adnan İ, kardeşinin tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Zanlı Selim İ, jandarma ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.
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