Kocaeli'de bir kişi kardeşi tarafından tüfekle yaralandı

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Doğancılı Mahallesi'ndeki bir arazide Selim İ. ile ağabeyi Adnan İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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