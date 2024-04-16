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        Başiskele'de Turizm Haftası etkinliği

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 17:26 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:26
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        Başiskele'de Turizm Haftası etkinliği
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İskele Meydanı'ndaki etkinlikte öğrenciler şiir okudu, Kocaeli Anadolu Lisesi folklor ekibi halk oyunları gösterisi sergiledi.

        Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencileri ise Türkiye'nin farklı bölgelerinden yöresel lezzetleri pişirerek katılımcılara ikram etti.

        Başiskele Anaokulu öğrencileri de kıyafetleriyle gösteri sundu.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı ve Başiskele Kaymakam Vekili Ali Ada ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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