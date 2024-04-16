Başiskele'de Turizm Haftası etkinliği

Etkinliğe, Vali Yardımcısı ve Başiskele Kaymakam Vekili Ali Ada ile vatandaşlar katıldı.

Tüpraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü öğrencileri ise Türkiye'nin farklı bölgelerinden yöresel lezzetleri pişirerek katılımcılara ikram etti.

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