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        8 katlı binanın giriş katındaki depoda yangın

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 8 katlı binanın girişindeki depoda çıkıp, dış cepheye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:55 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:00
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        8 katlı binanın giriş katındaki depoda yangın
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 8 katlı binanın girişindeki depoda çıkıp, dış cepheye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan 8 katlı binanın giriş katındaki elektronik firmasına ait depoda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın dış cephesine de sıçradı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Binadakiler tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü. Depoda ve binanın dış cephesinde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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