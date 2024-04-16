Kocaeli'de iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, 8 katlı apartmanın zemin katında faaliyet gösteren bir firmanın yetkili servisine ait içerisinde elektronik malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, hasar gören depo kullanılamaz hale geldi.
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