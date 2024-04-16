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        Ters yöne giren ehliyetsiz sürücü TIR'la bariyer arasına sıkışarak durdu

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde polisten kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 19:41 Güncelleme: 16.04.2024 - 19:45
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        Ters yöne giren ehliyetsiz sürücü TIR'la bariyer arasına sıkışarak durdu
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        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde polisten kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü F.D., D-100 karayolunda ters yöne girerek kaza yaptı. TIR ile bariyer arasına sıkışarak duran hafif ticari aracın ehliyetsiz sürücüsü gözaltına alındı.

        Olay, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana girdi. Polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 41 AHL 411 plakalı hafif ticari araç, 'Dur' ihtarlarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada, hafif ticari araç D-100 karayolunda İstanbul yönüne giden şeritte ters yöne doğru döndü. Bu sırada D-100 karayolunda seyreden E.İ. idaresindeki plakası öğrenilemeyen TIR ile karşı karşıya geldi. Hafif ticari araç sürücüsü, TIR sürücüsünün refleksi sayesinde TIR’a çarpmaktan son anda kurtuldu. Hafif ticari araç daha sonra TIR ile bariyer arasında sıkıştı.

        Polis ekipleri, tüm kapıları sıkışan aracın sürücüsünü gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde hafif ticari aracı kullanan 16 yaşındaki F.D.’nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken TIR sürücüsü E.İ. ise polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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