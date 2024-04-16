Kocaeli'de traktörünü yıkamak için girdiği gölette mahsur kalan kişi kurtarıldı

Fevzi O, botla gölete giren itfaiye ekiplerince karaya çıkartılırken traktör de iş makinası yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.

Bir süre sonra batmaya başlayan aracını tüm çabasına rağmen çıkartamayan Fevzi O, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çiller Mahallesi'nde yaşayan Fevzi O. (53) yıkamak için traktörünü Arıklar Göleti'ne soktu.

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