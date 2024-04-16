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        Kocaeli'de traktörünü yıkamak için girdiği gölette mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde traktörünü yıkamak için girdiği gölette mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 20:30 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:30
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        Kocaeli'de traktörünü yıkamak için girdiği gölette mahsur kalan kişi kurtarıldı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde traktörünü yıkamak için girdiği gölette mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Çiller Mahallesi'nde yaşayan Fevzi O. (53) yıkamak için traktörünü Arıklar Göleti'ne soktu.

        Bir süre sonra batmaya başlayan aracını tüm çabasına rağmen çıkartamayan Fevzi O, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Fevzi O, botla gölete giren itfaiye ekiplerince karaya çıkartılırken traktör de iş makinası yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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