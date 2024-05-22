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        Kocaeli'de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 18:45 Güncelleme: 22.05.2024 - 18:45
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        Kocaeli'de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Erenler Mahallesi Mücahit Sokak'ta 3 katlı binanın birinci katından koku yayıldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Daireye giren ekipler, yakınlarının 4 gündür haber alamadığı 67 yaşındaki Necdet Altın'ı hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Altın'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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