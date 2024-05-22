Kocaeli'de haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.
Erenler Mahallesi Mücahit Sokak'ta 3 katlı binanın birinci katından koku yayıldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Daireye giren ekipler, yakınlarının 4 gündür haber alamadığı 67 yaşındaki Necdet Altın'ı hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Altın'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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