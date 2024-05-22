Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Cinsel istismar şüphelisinin ölümünde 2 polis ve 1 bekçiye 21'er yıl hapis cezası

        ZONGULDAK'ta R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:25 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cinsel istismar şüphelisinin ölümünde 2 polis ve 1 bekçiye 21'er yıl hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK'ta R.Ö. (8) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla İstanbul'da polis tarafından yakalanan 2 şüpheliden, bu kente götürülürken Kocaeli’de ekip otosunda Metin Sucu'nun (49) ölümüne, A.G.’nin (50) de yaralanmasına ilişkin tutuklu yargılanan 2 polis memuru ve 1 bekçi hakkında karar verildi. Mahkeme, polis memurları Mehmet Yılmaz (41) ve Muhammet Emin Cergibozan (34) ile bekçi Uğur Oruç’u (36), Metin Sucu’ya yönelik ‘Vücutta kemik kırılmasına yol açacak şekilde yaralama sonucu öldürme’ suçundan 18’er yıl, A.G.’ye yönelik ise ‘Kasten yaralama’ suçundan 3’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Çaycuma ilçesinde geçen yıl mayıs ayında Furkan Sevinç'in (25) cinsel istismarda bulunduğu Nisanur Ö. (2) isimli bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, ablası R.Ö.'nün (8) de başkalarının cinsel istismarına maruz kaldığı tespit edildi. Metin Sucu ile A.G., R.Ö.'ye yönelik cinsel istismar şüphelileri olarak belirlendi. 2 şüpheli, geçen yıl 22 Mayıs'ta Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 2 polis ve 1 bekçi tarafından İstanbul'da yakalandı. 2 şüpheli, ekip otosuyla İstanbul'dan Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü sırada iddiaya göre, kelepçelerinin gevşetilmesini istedi. Polisler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli'nin Derince ilçesi geçişinde ekip otosunu yol kenarına park edip, kelepçeleri gevşetmeye çalıştığı sırada şüpheliler, kaçmaya başladı.

        ARAÇTA FENALAŞTILAR

        Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, tekrar ekip otosuna bindirildi. Metin Sucu ve A.G., daha sonra araçta fenalaştı. Şüpheliler, hastaneye götürüldü. Hastanede Metin Sucu hayatını kaybetti, A.G. tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis memurları Mehmet Yılmaz ve Muhammet Emin Cergibozan ile bekçi Uğur Oruç, tutuklandı.

        Polisler, Metin Sucu'nun kaçarken düştüğü için öldüğünü iddia ederken, savcılık şüphelinin darp sonucu öldüğü ihtimali üzerine iddianame hazırladı. İddianame Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        İstanbul 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurumu raporunda, Metin Sucu'nun ölümünün vücudundaki kırıklar ile birlikte yumuşak doku travması ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği belirtildi. Sanıklar daha önceki duruşmada verdiği ifadede şüphelilerin araç içinde başlarını sağa sola çarptıklarını, araç durunca Metin Sucu'nun kaçtığını, bu sırada düşerek başını yere çarptığını söyledi. Sanıklar, Metin Sucu'ya müdahale ettiklerini ancak şüphelilerin araçta taşkınlık yapmaya devam ettiğini, fenalaşan şüphelileri hastaneye götürdüklerini ve görevlerini aşmadıklarını söyledi.

        ‘ORANTILI MÜDAHALEDE BULUNDUM’

        Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Mehmet Yılmaz, Muhammet Emin Cergibozan, Uğur Oruç, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. A.G. ve Sucu’nun avukatları, sanıkların müvekkillerini işkence derecesine varan şekilde darbettiklerini belirterek ‘Kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Duruşmada dinlenen sanıklardan Muhammet Emin Cergibozan, “Böyle olsun istemezdim. Görevimi yerine getirmeye çalıştım. Kaçmaya çalışmaları nedeniyle orantılı müdahalede bulundum. Kemik kırığı olan yerlerde herhangi bir darp izi yoktur. Kamera görüntülerinde de kastımız olmadığı anlaşılmaktadır. Olay yaşandığı için üzgünüm” dedi.

        ‘ŞAHIS ÖLMESİN DİYE ÇOK ÇABA SARF ETTİK’

        Tutuklu sanık Mehmet Yılmaz da “Yapılan taşkınlığa karşı müdahalede bulunduk. Görevimizi yerine getirdik. A.G. rahatsızlandığı için hastaneye götürdük. Metin o sırada konuşuyordu; su içiyordu. Geri geldiğimizde fenalaştığını fark ettik. Şahsın yaşaması için tüm çabayı gösterdik. Bu olay nedeniyle çok üzüntü duyuyoruz. Şahıs ölmesin diye çok çaba sarf ettik” ifadelerini kullandı.

        ‘HALK BU ŞAHISLARI LİNÇ ETMEYE KALKTI, BİZ SET OLDUK’

        Diğer sanık Uğur Oruç ise “Böyle olsun istemezdik. Maktul ve A.G.’nin gözaltına alınmasına sebep olay kapsamında başka şahısların da gözaltı işlemlerinde yer aldık. Oradaki halk bu şahısları linç etmeye kalktı, biz set olduk. Neden böle bir şey yapalım?” dedi. Sanıklar tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Sanık avukatları hazırlanan mütalaayı kabul etmediklerini söyleyerek müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

        TOPLAMDA 21’ER YIL HAPİS CEZASI

        Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatların son sözlerinin ardından kararını açıkladı. Sanıkların Metin Sucu’ya yönelik ‘Vücutta kemik kırılmasına yol açacak şekilde yaralama sonucu öldürme’ suçundan 18’er yıl, A.G.’ye yönelik ise ‘Kasten yaralama’ suçundan 3’er yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıkların avukatlarının karara itiraz edecekleri öğrenildi.

        2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN İSTİSMAR SONUCU ÖLÜMÜNDE SANIĞA HAPİS VERİLMİŞTİ

        Öte yandan Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 2 yaşındaki Nisanur Ö.’ye cinsel istismarda bulunup ölümüne sebep olan Furkan Sevinç'e 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan ise üst sınırdan 30 yıl hapis cezası vermişti. A.G.’nin ise R.Ö.'ye yönelik 'çocuğun cinsel istismarı' soruşturması kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, yargılamanın ise Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        O takımın kapısından dönmüş!
        O takımın kapısından dönmüş!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Gelinliği gündem oldu
        Gelinliği gündem oldu
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de icra memurunu silahla yaralayan avukatın yargılanması sürüyor
        Kocaeli'de icra memurunu silahla yaralayan avukatın yargılanması sürüyor
        Bilal Erdoğan, 12'nci Uluslararası Fetih Kupası tanıtım toplantısına katıld...
        Bilal Erdoğan, 12'nci Uluslararası Fetih Kupası tanıtım toplantısına katıld...
        Okçulukta 12. Uluslararası Fetih Kupası için geri sayım başladı
        Okçulukta 12. Uluslararası Fetih Kupası için geri sayım başladı
        Ek ders yolsuzluğu iddiasında 'Tüm öğretmenler bordrolarını kontrol etsin'...
        Ek ders yolsuzluğu iddiasında 'Tüm öğretmenler bordrolarını kontrol etsin'...
        Kocaeli'de hacı adayları dualarla uğurlandı
        Kocaeli'de hacı adayları dualarla uğurlandı
        Bilişim Vadisi "EBN Excellence Awards 2024"te finale kaldı
        Bilişim Vadisi "EBN Excellence Awards 2024"te finale kaldı