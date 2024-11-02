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        Kocaeli'de 29 kaçak cep telefonu ele geçirildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 29 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:22 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:22
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        Kocaeli'de 29 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 29 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        İzmit ilçesinde bir iş yeri ve araçta yapılan aramada, 2 milyon lira değerinde 29 kaçak cep telefonu ve 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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