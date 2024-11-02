Kocaeli'de 29 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 29 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İzmit ilçesinde bir iş yeri ve araçta yapılan aramada, 2 milyon lira değerinde 29 kaçak cep telefonu ve 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.