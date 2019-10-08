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Dilovası’nda eğitime yatırım devam ediyor

İHA

– İlçedeki eğitim çıtasının yükselmesi için çalışmalarını sürdüren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kısa sürede 6 okulda montesorri sınıfının açılmasına destek vererek ilçenin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor.

Dilovası’nda eğitime yatırım devam ediyor

– İlçedeki eğitim çıtasının yükselmesi için çalışmalarını sürdüren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kısa sürede 6 okulda montesorri sınıfının açılmasına destek vererek ilçenin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor.
Dilovası’nda çocukların bireysel gelişimine odaklanan 6 okulda “Montessori Eğitim” sınıfları açıldı. Açılan Montesorri sınıfları için Şehit İzzettin İnceoğlu İlkokulunda tören düzenlendi. Törene Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve belediye meclis üyeleri, İlçe Emniyet Müdür vekili Mesut Uğur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ve Şube Müdürleri, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Açılış töreni öncesi konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, “Modern bir eğitim sistemi olan Montessori sisteminin çocuğu merkez alan bir eğitim sistemi olduğunu belirterek, çocuğun ritmini bozmadan eğitilmesi ve kabiliyetlerinin ortaya çıkmasına zemin oluşturmayı temel kabul eden bir sistemdir. Çocuklarımızın gelişimine büyük katkı sunan Montesorri sınıflarımızın sayısının ilerleyen süreçte artmasını isterken, her zaman eğitimin yanında yer alan belediye başkanımızdan kalan diğer ilkokullarımız için de yeni sınıf açma müjdesi aldık. Montesorri sınıflarımızın açılmasına destekleri ve katkıları için Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve hayırsever iaşadamlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Yükselen Şehir Dilovası'nda eğitim alanında yepyeni bir adımı daha atmanın heyecanı yaşadıklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise, “İlçemizde Montessori eğitim sisteminin uygulanacağı bir sınıfı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde nice çığırlar açan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bu sistemin ülkemizde uygulanması için teşvik edici olduklarını hepimiz biliyoruz. Türkiye'de henüz çok yeni sayılabilecek bu sistemle, çocuklarımız tıpkı konuşmayı, yürümeyi öğrenen bebekler gibi okuma, yazma ya da matematik gibi dersleri kendiliğinden öğrenebilecekler. Evlatlarımızı merkeze alan bu sistemle, çocuklarımız deneyimleyerek öğrenecek. Artık bu ayrıcalık Dilovası'nda da yaşanacak. Bu ayrıcalık Dilovalının olacak. Yükselen Şehir Dilovası'nın temellerini bu evlatlarımız atacak” diye konuştu.
Başkan Şayir, “İlçenin zeki evlatları ülkemizin de gururu olacak. Nice bilim adamları, sanatçılar Dilovası'ndan çıkacak. İnanıyorum ki nice Aziz Sancar'lar, Halil İnalcık'lar aramızdan çıkacak. Ben bu noktada açıkça ifade etmek istiyorum ki, Dilovası Belediyesi olarak, dün olduğu gibi bugünden sonra da eğitimin destekçisi olacağız. Eğitim için atılacak her adımda en ön sırada duracağız. Biz üzerimize düşen görev ne ise onu yapacağız. “ diye konuştu.
Konuşmaların arından açılış kurdelesi öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Montesorri sınıflarının açılmasına katkı sunan Kaymakam Mustafa Asım Alkan ve Belediye Başkanı Hamza Şayir’e teşekkür plaketi takdim etti. Plaket töreninin ardından Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve beraberindekiler hep birlikte açılış kurdelesini kestiler. Düzenlenen törenle Şehit İzzetin İnceoğlu İlkokulu, Hasan Ali Yücel İlkokulu, Şerife Bacı Anaokulu, Nenehatun Anaokulu, Şehit Can Duyar İlkokulu ve Çerkeşli Nuh Çimento İlkokullarında sınıfların açılışı gerçekleşti.

KOCAELİ

08 Ekim 2019 Salı

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