Yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu

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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Sebahattin Tosun, evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Ereğli Mahallesi Bağlar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde bahçeye çıkan 60 yaşındaki Sebahattin Tosun'u eşi hareketsizce yatarken buldu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosun’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası Tosun'un cansız bedeni Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

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