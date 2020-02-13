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“Tamamen Doluyuz” seyirciyle buluştu

İHA

Sehir Tiyatrolarında, Becky Mode'un yazdığı Aytek Mete Elgün'ün oynadığı tek perdelik oyun 'Tamamen Doluyuz' SDKM'de prömiyerini yaptı.

“Tamamen Doluyuz” seyirciyle buluştu

Sehir Tiyatrolarında, Becky Mode’un yazdığı Aytek Mete Elgün’ün oynadığı tek perdelik oyun ‘Tamamen Doluyuz’ SDKM’de prömiyerini yaptı.
Kocaeli Şehir Tiyatroları yeni sezon için hazırladıkları bir oyunu daha seyirci ile buluşturdu. Becky Mode’un yazdığı Aytek Mete Elgün’ün oynadığı tek perdelik ‘Tamamen Doluyuz’ isimli oyun, SDKM Oda Tiyatrosunda gerçekleşen ilk gösterimi gerçekleştirildi. Cosby Ailesi’nin senaristlerinden İngiliz yazar Becky Mode’un yazdığı, sezonun 6. Yeni oyunu, seyirciden tam not aldı.
Volkan Dinç’in yönetmenliğini üstlendiği tek perdelik komedi oyununda Aytek Mete Elgün seyircinin karşısına geçti. Oyunda, talihsiz bir oyuncu olan ve ek iş olarak Yukarı Manhattan’ın doğusunda gülünçlük derecesinde son moda olan bir restoranda çalışmak zorunda kalan Sam Peliczowski’nin aşırı yoğun bir gününü anlatır. Çalıştığı lüks restoranın köhne bodrum katında iki kişinin işini tek başına yapmaya çalışan Sam; yaklaşan yılbaşı tatilinin yoğun rezervasyonlarına yetişmek; ve bunun yanında hem patronlarını ve zengin müşterileri; hem de kendi ailesi ve yakın dostlarını memnun etmek zorunda kalıyor.
Aytek Mete Elgün’ün kendi karakteri hariç 30 yan karaktere daha hayat verdiği tek perdeli komedi oyununu değerlendiren yönetmen Volkan Dinç, “40 günlük bir hazırlık süreci geçirdik. Oyun içerisinde yer alan karakterlerin çekimi 10 gün sürdü. Oyuncumuz tek başına oyunda mekanik bir sistemle, kendi hayat verdiği yan karakterler ile birlikte oynuyor. Çıkan sonuçtan hepimiz mutluyuz. 28 kişilik bir ekiple hazırlandık. Bugün gerçekleştirdiğimiz galada bunun sonucu gördük. Biz hayal ettiğimiz dünyayı sahne gördük. Seyirciden aldığımız sonuç da bizi mutlu etti” dedi.
Oyun için yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiklerini ifade eden oyuncu Aytek Mete Elgün ise, “Bizim için çok keyifli bir prova süreci oldu. Tiyatronun bütün birleşenlerini oyunumuzda kullandık. Ben kendi karakterim hariç 30 yan karaktere hayat verdim. Tek kişilik bir oyun gibi gözükse de 28 kişilik bir ekibin emeği var oyunda. İnşallah bu sezon ve önümüzdeki sezon oyunumuz sahnelenecek. Tüm tiyatro severleri oyunumuza bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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