Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bisikletiyle evine giden şahıs, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaza saat 19.30 sıralarında Gebze Sultan Orhan Mahallesi Küçük Sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş çıkışı evine gitmek üzere bisikletine binip yola çıkan 53 yaşındaki Fatih Zeynel Şıkoğlu, plakası belirlenemeye bir otomobilin çarpması sonucu yol kenarına savruldu. Şıkoğlu, ağır yaralanırken, kazaya karışan otomobil ise hızla olay yerinden kaçarak gözden kayboldu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Şıkoğlu, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şıkoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazadan kalan araç parçalarıyla kaçan sürücünün izi sürülüyor

Evine gitmek üzere çıktığı yolda hayatını kaybeden Fatih Zeynel Şıkoğlu’nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yerindeki araç parçalarından yola çıkarak kazaya karışan aracı ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Kazada hurdaya dönen Şıkoğlu’nun bisikleti ise polis merkezi bahçesine çekildi.

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