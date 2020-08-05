Kocaeli sahilleri onlara emanet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahillerde boğulma tehlikesi yaşayan ve fenalaşan vatandaşlara sağlık ve nakil hizmeti veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra sahillerinde görevli sağlık personeli ile vatandaşlara sağlık ve nakil hizmeti sunuyor. Büyükşehir cankurtaranlarının tespit edip boğulmaktan kurtarılan vatandaşlara ilk müdahale eden sağlık personelleri önemli bir hizmeti yerine getiriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Sağlık personeli, vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

15 Haziran tarihinden itibaren Karamürsel, Darıca ve Kandıra sahillerinde görev yapan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıllardan farklı olarak bu yıl sahillerde görev yapan sağlık personelleri korona virüse karşı koruyucu ekipmanlarla vatandaşlara hizmet veriyor. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı uzman sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen müdahalenin ardından vakanın durumuna göre hastaneye sevk ediliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ambulans ekibinin sorumluluğunda bulunan plajlarda alınan önlemler neticesinde, vatandaşların denizde daha güvenli olmaları sağlanıyor.

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