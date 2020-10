İyilik için bir araya geldiler, 9 yılda binlerce kişiye yardımcı oldular

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 9 yıl önce bir araya gelen kadınların oluşturduğu 'İyilik Kervanı' yeni gönüllülerle büyüyerek, yardım etmeye devam ediyor. Şu an 200 üyesi bulunan İyilik Kervanı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıyor, fatura ödüyor ayrıca evlenecek olan genç kızların çeyizine, yetim ve öksüz çocukların eğitim almasına destek oluyor.

Gebze'de yaşayan hayırsever kadınlar 9 yıl önce Asiye Gül'ün girişimleriyle 'İyilik Kervanı' adı altında bir araya geldi. Şu an 200 gönüllüsü olan İyilik Kervanı, ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kira ve fatura yardımı yapıyor. Öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunup, yetim ve öksüz çocukların eğitim görmesini sağlıyor. Evlenecek genç kızlara da çeyiz yardımı yapıyor.

Asiye Gül dernek veya vakıf olmadıklarını söyleyerek, "İyilik Kervanı, dernek veya vakıf değil. Veren el ile alan eli birleştiren bir köprü. Dört bir yandan destek olan kardeşlerimiz var. O yetimlerin, o mazlumların duasını almak için ekip kurduk. Allah nasip ederse büyümeye devam ediyoruz" dedi.

'ŞU ANA KADAR 250 KIZIMIZI GELİN ETTİK'

Evlenecek 250 genç kıza yardımcı olduklarını belirten Asiye Gül, "Şu ana kadar 250 kızımızı gelin ettik. Onların en mutlu gününde yanında olmak ekip arkadaşlarımı ve beni gerçekten onurlandırdı. Çünkü buraya gelip eşyaları götürürken, 'Bunların hepsi benim mi abla?' diyerek ağlayıp, dua ediyorlar. Ekip arkadaşlarımdan çoğunluğu gelinlikçi olduğu için, 'Asiye abla bu hayırda bizde buluşalım' diyerek gelinlikleri ve nişanlıkları karşılıyorlar" diye konuştu.

1500 aileye erzak, kira ve fatura yardı yaptıklarını ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Bu kervanın biz bu noktaya geleceğini hiç düşünmedik. Bu kervan kömürlükte başladı. Güvenle çok büyüdü. Bayanlarla kurmuş olduğumuz bu kervanda birçok kardeşimiz her gün daha fazla kitleye ulaşmanın onurunu ve gururunu yaşıyor. Bu noktaya getirdik ama bu noktaya getirmemizde büyük desteği olan çok değerli kardeşlerim var, büyüklerim var. Allah onlardan razı olsun. Okuyan öğrencilerimize burs veriyoruz, 37 öğrencimiz var bunların çoğu yüksek lisans okuyup bitirenler. Engelli çocuklarımız var, çocuklarımıza sandalye medikal ürün alarak destek veriyoruz."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2020-10-17 09:36:11



