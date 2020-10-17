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Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

DHA

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı


Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde Turgay S. otomobilini evinin önüne park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Turgay S. ayağından vurularak yaralanırken, saldırganlar kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde Dilovası Mimarsinan Mahallesi 510'uncu Sokak´ta meydana geldi. Su tankeri ile çalışan Turgay S., otomobilini evinin önüne park edip, indi. Bu sırada başka bir otomobille yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Turgay S.'ye tabanca ile ateş edildi. Turgay S. mermilerin ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Turgay S. ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cihan TEKER
2020-10-17 23:26:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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