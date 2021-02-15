Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü (2)



CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN EŞİ İLE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kocaeli´nin Gölcük ilçesinde birlikte yaşadığı Hacer Çetin´i öldüren 2 çocuk babası Halim E.´nin nakliyecilik yaptığı ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Öldürülen Hacer Çetin´in ise daha önce boşandığı ve 2 çocuk annesi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-02-15 23:19:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.