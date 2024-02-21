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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 13:01 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:01
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü öldü
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Müfik A. (52) idaresindeki gıda ambalajı yüklü 45 AHK 249 plakalı tır, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu İstanbul istikameti Mermerciler mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çaptı.

        Savrulan araç, karşı şeride geçerek devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan sürücü, sağlık personelince kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Bağlantı yolunda bir süre aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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