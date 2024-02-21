GÜNCELLEME - Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü öldü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Müfik A. (52) idaresindeki gıda ambalajı yüklü 45 AHK 249 plakalı tır, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu İstanbul istikameti Mermerciler mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çaptı.
Savrulan araç, karşı şeride geçerek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık personelince kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bağlantı yolunda bir süre aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
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