Derince Belediye Başkan adayı Şirin, esnafı ziyaret etti

Programa, Cumhur İttifakı'nın ilçe başkan ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri ile teşkilat mensupları katıldı.

Şirin, "Emeği ve alın teriyle ekmeğini kazanan kıymetli esnaflarımızı ziyaret ediyor, onların talep ve önerilerini dinliyoruz. Bizleri sevgi ve muhabbetle karşılayan esnaflarımıza, teşekkür ediyorum. Rabbi'm birlikteliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

Burada düzenlenen programda bölge esnaflarıyla buluşan Şirin, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Dumlupınar Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Şirin, daha sonra Yavuz Sultan Mahallesi’ne geçti.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Derince Belediye Başkan adayı İbrahim Şirin, Dumlupınar ve Yavuz Sultan mahallelerinde esnafla bir araya geldi.

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